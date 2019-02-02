FETÖ'nün darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL 2 yıl sürdü. Bu sürede kanun hükmünde kararnameler ile 125 bin 678'i ihraç olmak üzere toplam 131 bin 922 işlem yapıldı. Bu işlemleri incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonu’na 125 bin 600 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 40'ı yani 50 bin dolayı sonuçlandırıldı. 75 bin dolayında başvurunun ise inceleme çalışmaları devam ediyor.



RET KARARLARI OHAL MAHKEMELERİNE

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, OHAL Komisyon’un kabul ve iade kararları gereği yapılmak üzere ilgili kurumlara iletiliyor. Komisyon’un ret kararlarına karşı ise Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kurulan dört özel yetkili idare mahkemesinde dava açılabiliyor.



31 BİN DAVA AÇILDI



OHAL Komisyonu’nca verilen ret kararlarından şu ana kadar 31 bini Ankara’da bulunan 19, 20, 21, 22. idare mahkemelerine taşındı. Dört mahkeme bu davalardan 4 bin dolayını sonuçlandırdı. Davaların çoğunluğu ret kararı ile sonuçlandı. Yani ihraç kararlarının çok büyük bir kısmı yerinde bulundu. Ancak az da olsa mahkemeler, ihraç işlemlerinin iptali yönünde kararlar da verdi.



ÜÇ ÖNEMLİ İPTAL KARARI



Komisyon, ByLock kullanımı, Bank Asya ve 17-25 Aralık süreci konularında üç önemli karar verdi. Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla kamu görevinden ihraç edilen ancak ByLock’u oğlu kullandığı tespit edilen, hakkında açılan örgüt üyeliği davasından da beraat eden memur hakkında OHAL Komisyonu’nca verilen ret kararını iptal etti.



BANK ASYA KARARI



FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine örgüt mensuplarını Bank Asya hesaplarında artışa gitmişti. Bu talimat döneminde hesap artışına giden örgüt mensubu memurlar da kamu görevinden çıkarılmıştı. Mahkemeler bu durum nedeniyle ihraç edilen bir memur hakkında önemli karar verdi. Bank Asya hesabında şüpheli dönemde herhangi bir artış olmayan, sadece rutin bankacılık işlemlerini gerçekleştiren bu memur hakkında verilen ret kararı da iptal edildi.



17-25 ARALIK DEĞERLENDİRMESİ



Bir başka önemli karar ise FETÖ soruşturmalarında milat olarak kabul edilen 17-25 Aralık sürecine dair. 19. İdare Mahkemesi, 2010 yılında FETÖ evlerinde kısa bir süre konakladığı tespitiyle kamu görevinden ihraç edilen ancak daha sonra hakkında açılan örgüt üyeliği davasından beraat eden memur hakkında verilen ret kararının da iptaline karar verdi. Yargıtay kararlarında FETÖ’nün 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra kriminalize olduğunun belirtildiği ifade edilen kararda, “Örgütün kurucu ve yöneticisi haricindeki kişilerin bu tarihten önceki eylemleri nedeniyle sorumluluğuna gidilmesine olanak bulunmadığı hususları göz önüne alındığında, 2010’lu yıllardaki konaklama ilişkisinin davacının FETÖ/PDY ile bağı bulunduğu şeklinde yorumlanamayacağı sonucuna varılmaktadır” denildi.