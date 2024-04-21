O.J. Simpson'ın banka kartı açık artırmada
Eski eşi ve onun erkek arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp beraat ettiği davayla hafızalara kazınan eski Amerikan futbolcusu O. J. Simpson'ın ölümünün ardından, kredi kartı müzayedeye çıkıyor
Eski Amerikan futbolcusu ve oyuncu O. J. Simpson'ın ölümünün ardından kredi kartı müzayedeye çıkıyor.
Kartı, geçen yıl internetten 70 dolara satın alan ve O. J. Simpson'ın spor hatıraları arasına ekleyen Jonathan Lepore, son kullanma tarihi 2023'te dolan kartın açık artırmasından yüksek bir fiyat bekliyor.
Müzayedenin kurucusu Ken Goldin; "O.J'nin yakın zamanda vefat etmesiyle birlikte bu kart o hikâyenin küçük bir parçası ve müzayedede bazı heyecan verici rakamlar görebiliriz" dedi.
Kartın sahibi Jonathan Lepore, sadece O.J'nin hatıralarından bir parçayı paraya çevirmekle kalmıyor, aynı zamanda onu iyilik için bir güce dönüştürmeyi planlıyor. Lepore, satış rakamının yüzde 10'unu 'Aile İçi Şiddete Son Verme Ulusal Ağı'na bağışlamayı planlıyor.
Açık artırma perşembe günü sona erecek.
CANLI YAYINDA YARGILAMA
Tam adı Orenthal James Simpson olan ancak O. J. Simpson adıyla tanınan eski Amerikan futbolcusu ve oyuncu, 10 Nisan'da 76 yaşında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Spordaki başarısı, 1995'te eski karısı Nicole Brown ve erkek arkadaşı Ron Goldman'ın öldürülmesi nedeniyle yargılanması ve tartışmalı beraat kararıyla gölgelenmişti. Televizyondan canlı yayınlanan davası, dünya genelinde takip edilmişti.
SİYAH ELDİVEN SAVUNMASI
O. J. Simpson güvenlik güçlerine teslim olacağı gün, peşine onlarca polis aracını takarak beyaz otomobili ile kaçmıştı. 'Asrın davası' olarak anılan davada, Simpson'ın cinayette kullanılan siyah eldivenin eline olmadığı yönündeki savunması büyük ses getirmişti.
ÖNCE BERAAT, SONRA TAZMİNAT
Savunma avukatları, O. J. Simpson'ın ırkçılık yüzünden polis tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia etmiş, Simpson, bu çifte cinayet davasından beraat etmişti.
Öldürülen Nicole Brown ve Ron Goldman'ın ailelerinin, iki yıl sonra Simpson aleyhine açtıkları kamu davasında ise karar tam tersi çıkmış, ünlü isim bu davada suçlu bulunmuştu. Yaklaşık 33 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti.