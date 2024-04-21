O.J. Simpson'ın banka kartı açık artırmada

ÖNCE BERAAT, SONRA TAZMİNAT

Savunma avukatları, O. J. Simpson'ın ırkçılık yüzünden polis tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia etmiş, Simpson, bu çifte cinayet davasından beraat etmişti.

Öldürülen Nicole Brown ve Ron Goldman'ın ailelerinin, iki yıl sonra Simpson aleyhine açtıkları kamu davasında ise karar tam tersi çıkmış, ünlü isim bu davada suçlu bulunmuştu. Yaklaşık 33 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti.