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Okan Buruk'tan İrfan Can için flaş sözler!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçının hakemi Ümit Öztürk’ün oyunun yavaşlamasına müsaade ettiğini ve bu anlamda kendisi için sınıfta kaldığını söyledi. Buruk, Galatasaray'ın gündeminde bulunan İrfan Can Kahveci için de konuştu

Okan Buruk'tan İrfan Can için flaş sözler!

Süper Lig’in 21. haftasında Başakşehir, sahasında Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“HAKEMLİK DE YETENEK İŞİ”

Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk’ü oyunun durmasına çok fazla müsaade ettiği gerekçesiyle eleştiren Buruk, “Beklediğimiz gibi rakip topu bize bıraktı. Çok fazla sahasından çıkmadı. İyi savunma yaptılar. En başta buraya fazla eksikle geldiler. 1 puan için oynadılar. Bunu bekliyorduk. Maç boyunca bunu gördük. Kötü bir maç oldu izleyenler için. Tabii ki bizim üretemememiz, denemeler vardı ama üretemedik. Bireysel olarak özelikle rakip ceza sahsı çevresinde iyi işler yapamadık. Bunu zaten sezon içerisinde de yaşıyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Visca ve Chadli gibi oyunu değiştirecek oyuncuların olmaması. Sezon başından beri savunmada sakatlıklar yaşadık. Bugün Rafael devam edemdi. Sol bekte Hasan Ali zaman zaman iyi şeyler yaptı ama gerekli pozisyonlara giremedik. Bugün genele bakınca istemediğimiz bir oyun. Rakip oyunu yavaşlattı ve vakit geçirme oldu ama onları suçlamıyorum. Bu maçı yönetecek olan bir hakem var. Hakemler bu maçı yönetemediği sürece futbol zevkinden uzaklaşıyoruz. Hakemler burada maçların yavaş oynamasını istiyor, ne kadar az pozisyon olursa hakemlerin lehine olacağını düşüyorlar. Bütün hakemler için demiyorum ama Ümit Öztürk bu anlamda sınıfta kaldı. Bana nasıl ilk itirazımda sarı kart gösterdiyse vakit geçirenlere de kart gösterebilirdi. Hakemlik de bir yetenek işi. Her hakemin maçları yönetme yeteneği olmuyor. Maçı yavaşlatan kimdi derseniz, birinci sıraya Ümit Öztürk’ü koyuyorum. Hakem atamalarında hep aynı sıkıntıyı yaşatıyoruz. Şampiyonluk yarışı içinde olan takımlarla oynadığımızda çok kötü atamalar yapıldı. Ben kişisel olarak hangi hakemle maça çıkmak istemezseniz deseniz; Ümit Öztürkle maça çıkmak istemem. İlk konuşmamda bana kart gösterdi. Bunu kişisel olarak algılıyorum. Kişisel sorun yaşadığım hakemi sürekli benim maçlarıma neden veriyorlar anlamadım. Bunun yanında bizim kötü oyunumuzu da baş sıraya koymak gerekiyor. Çok fazla hak ettiğimizi söyleyemem. Daha fazla üretmemiz gerekirdi. Maalesef bunu başaramadık. Yüze 75 topa sahip olduk ama tehlikeli atak üretmedik. Hem benim hem takımın performansının düşük olduğunu düşünüyorum. Bugün rotasyon yapamaya da çalıştık. 4 gün sonra Süper Kupa finali var. Artık kupayı kazanıp moral yükseltmek istiyoruz” diye konuştu.

“EN AZ 3 OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR”

Transfere ihtiyaçları olduğunu da vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, “Bununla ilgili başkanımızla konuşup eksik olan bölgelere transfer gerekiyor. Şu an en az 3 oyuncu ihtiyacımız var. Bugün Fernandes imza attı. En az iki oyuncu daha alamız gerek. Performansı düşük olan çok oyuncular var. Rekabetin artması için transfer yapmamız lazım” dedi.

“VISCA'YI ÇOK ARIYORUZ"

Edin Visca’nın sakatlığının sorulması üzerine ise Okan Buruk, şu cevabı verdi:

“Edin’in ağrılarının geçmesini bekliyoruz. Ama onu riske edip 1 ay, 2 ay uzak kalması bizim için daha büyük sorun oluşturacak. Süper Kupa maçını hedef seçtik. Pazartesi bakacağız yetiştirebilecek miyiz diye. Çok arıyoruz Visca’yı. Sıkışan maçlarda Caiçara, Visca yine Clichy’nin bize çok katkısı oldu. Bu oyuncuları çok arıyoruz. Üretemememizin bir nedeni de bu. Kadro olarak da çok değiştik. Bugün hem Giuliano hem Chadli’nin sakat olması, uzun sakatlıkları kenara bıraktım kısa sakatlıkların olması bizi zorluyor.”

“BÜTÇEYE GÖRE TRANSFER YAPACAĞIZ"

Hangi bölgelere transfer düşündüklerine ilişkin ise Buruk, “Savunmada Rafael’in sakatlığı oluyor. Onun yanında Uğur da yüzde yüz değil. Oraya da bir takviye istiyoruz. Yine gidişata göre de takımımıza da katkı yapmayı düşünüyoruz. Şu an gözüken ihtiyaç var. Hücum hattında büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gol sayısında hücumda oyuncularımız geçen sezonun çok altında. Kulübün bütçesine göre transfer yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“İRFAN'IN KAFASI KARIŞTI DİYEMEM”

İrfan Can’ın Galatasaray’a transferindeki son duruma ilişkin de Okan Buruk, şunları söyledi:

“İrfan çok kaliteli, karakterli, iyi bir profesyonel. Bütün maçlarda en iyi şekilde oynamaya çalışıyor. Burası onun evi, onun kulübü. Başkana da çok büyük saygısı var. Elinde gelenin en fazlasını yapıyor. Tabii teklifler var. Kulüp son kararları verecektir. İstediği rakam olursa kulüp teklifleri değerlendirecektir. İrfan bütün maçları yüze 100 onuyor. İrfan’ın kafası karıştı diyemem. Çarşamba günü Süper Kupa finalinde de elinden gelenin en fazlasını yapacak. Ama şu an ortada net bir şey yok. Bununla ilgi en doğru kaynak başkanımız ve Galatasaray başkanı, ikisinin görüşmeleri. Şu an ortada olan çok yüzde söyleyemeyiz. Ama şu anda İrfan Başakşehir’in oyuncusu. Başakşehir’in düşündüğü bir rakam var.”

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