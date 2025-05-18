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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme: The Real One! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme: The Real One!

        Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların 5 yıldızlı logosunun olduğu ve 'The Real One' yazılı laptopu kameraların önüne koyarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:59 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:43
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        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle sezonun bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti.

        Müsabakada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu. Buruk, mücadelenin son dakikalarında sarı-kırmızılıların 5 yıldızlı logosunun olduğu ve 'The Real One' (Gerçek olan) yazılı laptopu kameraların önüne koydu.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşmasında bir pozisyonda hakemin verdiği karara sinirlenerek yayıncı kuruluşun kamerasının önüne pozisyonun olduğu görseli koymuştu.

        Galatasaray Kulübü de şampiyonluğun garantilenmesinin ardından sosyal medyadan üst üste yapılan paylaşımlarla ezeli rakiplerine göndermelerde bulundu.

        İşte o paylaşımlar:

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