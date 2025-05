Okan Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme: The Real One! - Galatasaray Haberleri

Okan Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme: The Real One! Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların 5 yıldızlı logosunun olduğu ve 'The Real One' yazılı laptopu kameraların önüne koyarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 18.05.2025 - 21:59 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:43

