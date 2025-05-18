Okan Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme: The Real One!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle sezonun bitimine 2 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Müsabakada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu. Buruk, mücadelenin son dakikalarında sarı-kırmızılıların 5 yıldızlı logosunun olduğu ve 'The Real One' (Gerçek olan) yazılı laptopu kameraların önüne koydu.