Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da derbi mesaisi devam ediyor. Valerien Ismael'le yollarını ayıran ve ilk maçtan moral depolayan Beşiktaş'ı analiz eden Buruk ve ekibi, takımını da bu çalışmaları doğrultusunda hazırlıyor.

ÖNDE BASKI YAPILACAK

Gol beklentisi olarak ligin zirvesine oynayan ancak gole çevirme yüzdesi en kötü takım olan Galatasaray'da Buruk ve kurmayları teşhisi de koydu. Alanyaspor karşısında coşkulu bir baskıyla hem pozisyon hem de goller bulan sarı-kırmızılıların bu mantalitesi, Buruk'un derbideki planı olacak.