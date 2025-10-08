Habertürk
        Okay Yokuşlu ikinci kez baba oluyor

        Milli futbolcu Okay Yokuşlu ve voleybolcu eşi Melisa Karmen Yokuşlu, ikinci kez ebeveyn olmanın sevincini paylaştı; "Artık dört kişilik bir takımız"

        Giriş: 08.10.2025 - 20:43 Güncelleme: 08.10.2025 - 20:43
        Milli futbolcu ve Trabzonspor'un oyuncusu Okay Yokuşlu, 2019 yılında Melisa Yokuşlu ile evlenmiş, çiftin Dora adını verdikleri bir oğulları olmuştu.

        Ünlü çiftten bir müjdeli haber daha geldi. Okay Yokuşlu, ikinci kez babalık sevincini yaşayacak.

        Milli aranın ardından voleybolcu eşi Melisa Karmen Yokuşlu ile tatile çıkan futbolcu, mutluluğunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Melisa Yokuşlu, paylaşımına "Artık dört kişilik bir takımız" notunu ekleyerek heyecanını duyurdu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #okay yokuşlu
