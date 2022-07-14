Öksürüğe İyi Gelen Şeyler: Öksürüğe İyi Gelen Bitkiler, Çaylar ve Karışımlar Neler?

Öksürüğe iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Öksürüğe sadece ilaçlar iyi gelmiyor. Bunlara ek olarak doğal bitkiler ve bitki çayları da kullanabilirsiniz. Peki, öksürüğe iyi gelen şeyler nedir? Öksürüğe iyi gelen çaylar, bitkiler ve karışımlar neler? Bilmek isteyeceğiniz bütün cevaplar bu yazıda…

Öksürük Neden Oluşur?

Öksürüğe iyi gelen şeyler hakkında bilgi vermeden önce kısa bir not eklemek istiyoruz. Öksürük neden olur? İşte dikkat etmeniz gereken durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

Ani hava değişimleri

Boğaza kaçan bir şey

Toz

KOAH

Astım

Solunum yolu enfeksiyonu…

Eğer böyle durumlarla karşılaşırsanız öksürmeniz oldukça doğaldır. Ama kısa süreli öksürük yerine uzun süren bir öksürüğe yakalandıysanız kesinlikle bir doktora görünmeniz gerekiyor. Şimdi kısa süreli öksürüklerinizi geçirecek karışım tavsiyelerimize geçelim..

Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Eğer öksürüklerinizi hemen geçirmek istiyorsanız size çok güzel önerilerimiz olacak. Öncelikle kuru öksürüğe evde tedavi yolları neler, bunları inceleyelim.

Kuru öksürükleri en hızlı kesen çözüm bol sıvı tüketimidir.

Bir diğer önemli yöntem de pastillerdir. Pastil kullanımı da boğazları rahatlatır ve öksürüğü keser.

Sıcak bitki çayları tüketebilirsiniz.

Bal yiyebilirsiniz. Bal da boğaz çevresindeki tahrişi ve öksürüğünüzü azaltır.

Odanızı nemlendirmelisiniz. Çünkü havasız yerler de öksürüğe sebep olabilir.

Buna ek olarak balgamlı öksürüğe evde iyi gelen şeylerin başında vitamin kullanımı geliyor. Eğer soğuk algınlığı sebebiyle balgamlı öksürük sorunu yaşıyorsanız düzenli vitamin kullanmanız gerekiyor. Ama bu noktada bir uyarı yapmamız lazım: Her yerden kafanıza göre vitamin alamazsınız. Güvenilir bir yerden tercih etmeniz gerekiyor.

Öksürüğe İyi Gelen Bitkiler, Çaylar ve Karışımlar Neler?

İşte şimdi sizlerle çok önemli ipuçları paylaşacağız. Öksürüğünüz geçmiyorsa ve doğal çözüm yolları arıyorsanız dikkatli okumanız gerekiyor. Uzun süre devam eden veya kronik hale gelen öksürükler için en iyi çözümler bitki çayları ve karışımlardır. Eğer doğru bitkileri doğru şekilde tüketirseniz rahatlıkla öksürüğünüzden kurtulabilirsiniz. Öksürüğe iyi gelen bitkileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Ayva yaprağı: Bu bitki çok eski yıllardan beri kullanılır. Soğuk algınlığı ve öksürük tedavilerinde ilk başvurulan bitkidir. Taze ya da kuru olarak kullanabileceğiniz ayva yaprağının çayını da tüketebilirsiniz. Boğaz yolu enfeksiyonlarına karşı oldukça iyidir.

Bu bitki çok eski yıllardan beri kullanılır. Soğuk algınlığı ve öksürük tedavilerinde ilk başvurulan bitkidir. Taze ya da kuru olarak kullanabileceğiniz ayva yaprağının çayını da tüketebilirsiniz. Boğaz yolu enfeksiyonlarına karşı oldukça iyidir. Zencefil: Toz halinde satılan bu bitki de öksürük tedavisinde kullanılıyor. Bitki çaylarının içerisine veya ılık bir suya bir tutam eklemeniz yeterlidir.

Toz halinde satılan bu bitki de öksürük tedavisinde kullanılıyor. Bitki çaylarının içerisine veya ılık bir suya bir tutam eklemeniz yeterlidir. Ihlamur: Eğer isterseniz ıhlamuru taze olarak tüketebilirsiniz. Çok fazla kullanmanıza gerek yoktur. Günde üç kere tükettiğinizde öksürüğünüzü kesecektir. İsterseniz ıhlamur çayını da tercih edebilirsiniz. Sıcak bitki çayları her zaman öksürüğe iyi gelir.

O zaman şimdi de öksürüğe iyi gelen bitki çaylarına bir bakalım:

Hibiskus çayı: Hibiskus genel olarak şeker hastalığının tedavisinde kullanılır fakat öksürüğü geçirmek için de başvurabileceğiniz bir yöntemdir. Bir kış çayı olarak tüketilen bitki, çok fazla hastalığın geçmesine yardımcı olur. Ayrıca içerisinde yüksek miktarda C vitamini de barınıdırır.

Hibiskus genel olarak şeker hastalığının tedavisinde kullanılır fakat öksürüğü geçirmek için de başvurabileceğiniz bir yöntemdir. Bir kış çayı olarak tüketilen bitki, çok fazla hastalığın geçmesine yardımcı olur. Ayrıca içerisinde yüksek miktarda C vitamini de barınıdırır. Ekinezya Çayı: Belki daha önce duymamış olabilirsiniz. Ama ekinezya çayı da son derece faydalı ve öksürüğü kesen bir bitki çayıdır. Soğuk algınlıklarına karşı vücudunuzun direncini artırır.

Belki daha önce duymamış olabilirsiniz. Ama ekinezya çayı da son derece faydalı ve öksürüğü kesen bir bitki çayıdır. Soğuk algınlıklarına karşı vücudunuzun direncini artırır. Karabaş Otu Çayı: Bir diğer öneri ise karabaş otu çayıdır. Bu bitki çayı da öksürüğü en kısa sürede geçirir. Lavanta ailesinden gelen karabaş otu, boğazdaki tatsız hissi ferahlama hissine dönüştürür.

Öksürüğünüzü Geçirmek İçin Evde Yapabileceğiniz Karışımlar

Öksürüğe iyi gelen karışımlardan da bahsetmek istiyoruz. Bu karışımları evde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. İlaç almak yerine bu karışımları kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

İlk önerimiz ılık su ve bal karışımıdır. Suyu ılıttıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar bal atın ve karıştırın. Bal zaten öksürüğünüzü azaltacaktır. İsterseniz balı sütün içerisine de ekleyerek tüketebilirsiniz.

Limon, karabiber ve tuzu karıştırın. Limonu ikiye bölün ve üzerine karabiber ile tuz ekleyin. Bu şekilde limonu tüketmeye çalışın. Günde iki kere yapsanız bile öksürüğünüzün azaldığını fark edeceksiniz.

Zencefilli tarçınlı çayı deneyebilirsiniz. 3 halka zencefile, çubuk tarçına, karanfile, limona ve bala ihtiyacınız olacak. Bal dışındaki malzemeleri suya atın ve karıştırın. Ardından balı ekleyin ve çok soğumadan tüketin.

İşte sizler için hazırladığımız bu önerileri çok dikkatli okumanız gerekiyor. Bunları uygulayarak öksürüğünüzü kesebilirsiniz ve vücut direncinizi de artırabilirsiniz. Sadece önlem amaçlı vitamin ve ilaç kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var.