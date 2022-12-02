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Haberler Gündem 3. Sayfa Okul bahçesindeki ölümde karar açıklandı!
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Avcılar'da servis aracının altında kalan Eylül'ün ölümüne ilişkin okul müdürüne hapis cezası

İstanbul Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada yargılanan okul müdürü, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz edeceklerini söyleyen acılı baba Cahit Mirzaoğlu ise, "Burada hiç kimse hak ettiği cezayı almadı. Ceza alınsaydı en azından yüreğimize su serpilirdi" dedi

Okul bahçesindeki ölümde karar açıklandı!
Okul bahçesindeki ölümde karar açıklandı!
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AA

Avcılar'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan okul müdürü, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

AA'da yer alan habere göre, Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Söz alan sanık Umur Buğa'nın avukatı, müvekkilinin beraatini istedi.

SAVCILIK 2 YIL HAPİS İSTEDİ

Mirzaoğlu ailesinin avukatı ise sanığın suçlu olduğunu belirterek, en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Umur Buğa'ya, tali kusurlu olduğunu göz önüne alarak, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezasını 1 yıl 8 aya indiren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

BABA MİRZAOĞLU: KİMSE HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMADI

Kararı değerlendiren Eylül Mirzaoğlu'nun babası Cahit Mirzaoğlu, 3 yıl önce yaşanan olayda okula giden kızının bahçedeki hatalardan dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, "Daha zil sesi gelmeden, okul bahçesinde önlemsiz şekilde araç manevra yaparak kızımı altına alıyor ve ölümüne neden oluyor. Benim acım çok taze. Eylül'ü unutmadık ki Eylül unutulur mu? Burada hiç kimse hak ettiği cezayı almadı. Ceza alınsaydı en azından yüreğimize su serpilirdi. Yani kararı kamuoyuna bırakıyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Mirzaoğlu, kararı bir üst mahkemeye temyize götüreceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Avcılar'da, 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin okul müdürü Umur Buğa hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul alanındaki indirme-bindirme yerlerinin belirlenmediği, taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapılmadığı kaydedilmişti.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporuna göre, "kazaya karışan servis aracının bahçeye giriş yapmasını önleyecek tedbirleri ya da sürücüsünün güvenli şekilde manevra yapmasını sağlayacak önlemleri aldırmayan idarenin olayda alt düzeyde tali kusurlu olduğu" vurgulanan iddianamede, sanık Umur Buğa'nın "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Aynı olaya ilişkin Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan servis şoförü Hüseyin Yıldırım, "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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