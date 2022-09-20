Okul müdürünün veliyi darbettiği iddiasıyla soruşturma! 0:00 / 0:00

AA

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 19 Eylül'de yerel basında yer alan, "Okul Müdüründen Veliye Dayak" konulu haberle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

"VELİ HAKARET EDEREK OKUL BAHÇESİNE GİRDİ"

AA'da yer alan habere göre açıklamada, Kanuni Anadolu Lisesi'nde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümlelerle bir öğrenci velisinin girdiği aktarıldı.

"ARALARINDA ARBEDE YAŞANMIŞTIR"

"Bu esnada okul müdürü, hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Konu hakkında inceleme/soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

VELİ, MÜDÜRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan tartışmada darbedildiğini iddia eden velinin, polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.