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        Haberler Gündem Trafik Okul servisi kaza yaptı: 14 yaralı

        Denizli'de okul servisi ile otomobil çarpıştı: 9'u öğrenci 14 yaralı

        Denizli'de, okul servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 9 lise öğrencisinin de aralarında olduğu 14 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:58 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:58
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        Denizli'de, okul servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

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        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 56'ncı ve 57'nci sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

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        Fatih Lenger'in kullandığı okul servisi minibüsü, kavşakta Yasemin Kasap idaresindeki otomobille çarpıştı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki evin garajının demir kapısına çarpıp bahçeye girdi. Kazada, otomobildeki 4 kişi, servis minibüsünün şoförü Lenger ve 9 lise öğrencisi yaralandı.

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        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        #denizli haberleri
        #okul servisi
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