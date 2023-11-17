Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil sürüyor, gözler ders başı tarihinde
Okullar ne zaman açılacak? 10 Kasım'da başlayan 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ara tatili sürüyor. Peki, 2023 Kasım ayı ara tatil ne zaman bitecek? İşte merak edilen okulların açılış tarihi...
Ara tatil bi haftanın ardından devam ediyor. Tatilin son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve velileri merak içerisinde "Ara tatil ne zaman bitiyor?" ve "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan tarihler...
ARA TATİL TARİHLERİ
Eğitim Takvimi'ne göre Takvime göre 10 Kasım Cuma günü başlayan ilk ara tatil 17 Kasım Pazar günü sona erecek.
SÖMESTR (YARIYIL ) TATİLİ VE İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
ARA TATİL KALKTI MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatille ilgili "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı. Yani bu yıl Kasım ayı ara tatili yapılacak. Önümüzdeki yıllar için henüz resmi bir karar alınmadı. Karar alınması halinde sizlerle paylaşacağız.