Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil sürüyor, gözler ders başı tarihinde

Ara tatil bi haftanın ardından devam ediyor. Tatilin son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve velileri merak içerisinde "Ara tatil ne zaman bitiyor?" ve "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan tarihler...

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

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ARA TATİL KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatille ilgili "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı. Yani bu yıl Kasım ayı ara tatili yapılacak. Önümüzdeki yıllar için henüz resmi bir karar alınmadı. Karar alınması halinde sizlerle paylaşacağız.