Okullar ne zaman açılacak?

Eylül ayına yaklaşırken okulların ne zaman açılacağını merak edilmeye başlandı. Yaz tatilinde olan öğrenciler yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklarını sürdürürken tatilin ne zaman bitip okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı tarihi çalışma takvimi ile duyurdu. İşte okulların açılağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018-2019

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. 2018-2019 yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

MEB 2018-2019 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

LİSELERE YERLEŞTİRMENİN ARDINDAN NAKİL SÜRECİ 6 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos itibarıyla başlatılacak nakil yerleştirme süreci 4 dönemde tamamlanacak. Buna göre, açıklanan sınav puanıyla öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi puan üstünlüğüne dayalı yapılırken eşitlik durumunda ise ortaokul başarı puanı yüksek öğrenciler öncelikle yerleştirildi.

Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemlerinde, kayıt alanı içindeki okullara yerleştirme esas alındı. Kayıt alanı içerisinden tercih eden öğrenciler yerleştikten sonra boş kontenjan kalmışsa "komşu kayıt alanı" ve "diğer kayıt alanları" sırası kullanıldı.

Kayıt alanı içerisinden aynı okulun kontenjandan fazla tercih edilmesi durumunda ortaokulu ilgili kayıt alanında okuyanlar, bulunma sürelerine göre 8 dönem öncelikli olacak şekilde yerleştirildi. Bu ölçütlerin denkliği durumunda ortaöğretim kurumunu öncelikle tercih eden öğrencilere, öncelik verildi.

Eşitlik durumunda ortaokul başarı puan dilimleri yüksek öğrenciler öncelikle yerleştirildi. Eşitliğin devam etmesi halinde devamsızlık kategorileri düşük olan öğrenciler, doğum tarihi açısından yaşça küçük olanlara, öncelik tanındı. Yaşların da eşit olduğu durumda olan tüm öğrenciler, aynı özelliğe sahip üst tercihine yerleşen öğrencilerle aynı ortaöğretim kurumuna yerleştirildi.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILDI?

Yerel yerleştirmeler de sınavlı yerleştirmeler gibi yazılım aracılığıyla yapıldı ve hiçbir istisnası olmayan biçimde söz konusu yerleştirme prosedürünün dışına çıkılmadı.

Bu yerleştirme puan esaslı yapılmadığından öğrencilerin okullara dağılımı başarı yönünden farklılıklar içeren yapıda oluştu. Yani her okulda çok başarılı ve kısmen daha az başarılı öğrenciler bulunuyor. Bunun öğrencileri olumlu etkileyeceği her okulda başarı odaklı bir eğitime hizmet edeceği öngörüldü.

DAHA ÖNCE TERCİHTE BULUNMAYANLAR NE YAPACAK?



İlk tercih döneminde tercih yapmayan öğrenciler de nakil tercihinde bulunabilecekler. Nakil yerleştirme sonuçları her yerleştirmeye esas nakil dönemini takip eden 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde açıklanacak.

Tercihleri doğrultusunda yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde de hiçbir tercihine yerleşemeyen veya hiç tercih yapmayan öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların boş kontenjanlarına yerleşebilmek için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına 10-14 Eylül arasında başvurabilecekler.

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