Okullar ne zaman kapanacak? İkinci döneme girilmesiyle yaz tatili iple çekiliyor. Öğrenciler 9 günlük tatilinin ardından 15 Nisan’da okula döndü. Karnelerini alan öğrenciler uzun bir yaz tatili sürecine girecek. Milyonlarca vatandaş ‘’ MEB 2024 yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman verilecek, okullar kapanış tarihi ne zaman?’’ sorsuuna yanıt arıyor. İşte ara tatilin sona ereceği tarih...