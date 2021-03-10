Yerinde ve kademeli normalleşme kararı ile birlikte ilkokullar, ortaokul ve lise son sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Çok yüksek riskli illerde ise yüz yüze eğitim başlamadı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Merak edilen sorularla ilgili detaylar belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar ne zaman kapanacağı henüz belli değil. Süreç nedeniyle tüm ara tatillerde iptal edildi. Ancak yapılan son açıklamalar dikkate alındığında okulların 2 Temmuz'a kadar açık tutulması bekleniyor. Ancak korona virüsü ile ilgili süreç 2 Temmuz tarihinin de öne alınmasını gündeme getirecek.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk ayrıca, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.