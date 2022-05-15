2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2022- 2023 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.