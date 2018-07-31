Erzurum Merkez'in Yakutiye ilçesindeki tarihi Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Ulu Cami'nin hemen yanına 1958 yılında yapılan Şair Nefi Ortokulu'nun bahçe duvarının inşasında çevredeki mezar taşları da kullanıldı.
Tarihçilerin yapılan uyarılarını dikkate alan İl Kültür Müdürü Cemal Almaz, Müze Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşerek okulun bahçe duvarında tespit edilen 19 mezar taşının koruma kurulu kararı ile sökülüp korunmasını sağladı.
Müze Müdürlüğü'nün arkeologları kontrolünde işçiler tarafından titizlikle yerlerinden sökülen mezar taşlarının yerine, normal taşlar kondu. Mezar taşlarının müzeye teslim edileceğini vurgulayan Almaz, daha sonra bu taşları merkez Aziziye ilçesinde 2 yıldır yapımı devam eden açık hava müzesinde toplanan yüzlerce taşla birlikte sergileneceğini söyledi.
Erzurum'un tarihi bir şehir olduğunu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, şehrin her yerinde mezarlar bulunduğunu ve içlerinde önemli insanlara ait üzeri işlemeli, motifli hatta yazılı birtakım kitabeler yer aldığını ifade ederek şunları söyledi:
"Şehrin merkezinde yakın tarihe kadar Gez Mezarlığı, Yoncalık Mezarlığı, Köşk Mezarlığı ve hemen Şarif Nefi Ortaokulu'nun yanındaki Üç Kümbetler gibi mezarlıklar vardı. Özellikle Üç Kümbetler, merkez ve konum itibariyle önemli bir mezarlıktı."
"1930 ve 40'lara kadar bu mezarlık varlığını koruyordu ve orda önemli insanların mezarları vardı. Tabi bu önemli insanların mezarlarında kitabeler ve Türk motifleri vardı. Zaman içerisinde bu taşlar, bilinçsizlik yüzünden korunmamış, maalesef alınmış, birtakım yerlerde kullanılmış ve birtakım yerlerde kırılmış, dökülmüş ve heba edilmiş."
"Bunlardan önemli bir kısmı da şu an merkezde bulunan yine tarihi tescilli okullarımızdan Şair Nefi Ortaokulu'nun bahçe duvarlarına bırakılmış, 19 mezar taşımız var. Bunların birçoğu motifli, yazılı ve kitabe tarzında. Biz yaklaşık bir yıldır bu süreci takip ediyorduk. Kuruldan karar çıkardık. Arkeologlarımız, sanat tarihçilerimiz hepsini belirledi ve bu taşları kurtardık."
"Mezar taşlarını duvarlardan alıp yerlerine normal taşları bıraktık. Taşlar incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne götürülecek.Taşlar üzerinde çalışmalarımız, temizlik, okuma, tescilleme ve envanter gibi çalışmalarımız olacak. Uzun bir süredir misafirlerimiz, ilim, kültür ve tarihçiler tarafından hep uyarıyorlardı. Onların dedikleri gibi o görüntüler doğru değildi."
"Tabii ki bunlar bize mirastır. Bu mirası korumak zorundayız. Korurken de doğru yerde doğru şekilde korumak gerek. Öyle duvarlarda, ahırlarda değil. Müzelerde, sergi salonlarında korumalıyız. Bu 19 mezar taşını da birçok yerden topladığımız yüzlerce taş gibi Dadaşkent ilçesinde yaptığımız açık hava müzesinde sergileyeceğiz."
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