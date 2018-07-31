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"Bunlardan önemli bir kısmı da şu an merkezde bulunan yine tarihi tescilli okullarımızdan Şair Nefi Ortaokulu'nun bahçe duvarlarına bırakılmış, 19 mezar taşımız var. Bunların birçoğu motifli, yazılı ve kitabe tarzında. Biz yaklaşık bir yıldır bu süreci takip ediyorduk. Kuruldan karar çıkardık. Arkeologlarımız, sanat tarihçilerimiz hepsini belirledi ve bu taşları kurtardık."