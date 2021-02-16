Korkunç olay kameraya yansıdı! Öldüren patlama! 0:00 / 0:00

DHA

Konya'da, dün saat 12.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Tepeköy Sokak'ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İşçi Murat Arı (47),kaynak makinesiyle boş yağ varilini açmaya çalıştı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yağ varili patladı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre yaralanan Arı, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

VARİLDE BİRİKEN HAVA PATLAMAYA NEDEN OLDU

Patlamaya ilişkin olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Polis, patlamanın varil içinde biriken hava nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Öte yandan patlamanın meydana geldiği an, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Görüntülerde Murat Arı'nın, kaynak makinesi ile varili açmaya çalıştığı ve patlamanın meydana geldiği anlar yer aldı.