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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer'den Twente maçında 2 değişiklik! - Futbol Haberleri

        Ole Gunnar Solskjaer'den Twente maçında 2 değişiklik!

        UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Twente mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 23:25 Güncelleme: 30.01.2025 - 23:25
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        Solskjaer'den Twente maçında 2 değişiklik!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, De Grolsch Veste Stadı'nda yapılan müsabakada sahaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.

        Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu ve Arda Berk Özüarap yer aldı.

        Teknik direktör Solskjaer, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın başlangıç kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti. Norveçli çalıştırıcı, Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekti, Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı. Ole Gunnar Solskjaer, bu 2 oyuncunun yerine Twente karşısında Muçi ile Immobile'yi ilk 11'de görevlendirdi.

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        ATHLETIC BILBAO MAÇIYLA AYNI İLK 11

        Beşiktaş'ta teknik direktör Solskjaer, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ini değiştirmedi.

        Norveçli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında farklı galip gelerek Athletic Bilbao'ya organizasyonda ilk yenilgisini yaşattıkları müsabakanın başlangıç kadrosunu Twente karşısında da sahaya sürdü.

        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Twente mücadelesinin kadrosuna dahil edilmedi.

        Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç ile gribal enfeksiyon geçiren Cher Ndour, kadroda yer almadı.

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