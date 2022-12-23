Ölen insanları bir ağaca çeviriyorlar! Hayatını kaybeden sevdiklerinizi sulayabilirsiniz

Bu projede, ölen kişinin bedeni cenin pozisyonunda özel bir kapsüle konuyor. Eğer kişi yakıldıysa, külleri de kapsüle eklenebiliyor.

Bu kapsül; toprağa karışabilen, biyolojik olarak parçalanabilen ve yumurta şeklinde olan özel bir tasarım.