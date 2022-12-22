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Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü korkunç İnka kurban töreni: Ölmeden önce uyuşturuluyorlardı

Peru Dağları'nda tesadüf sonucu bulunan 15 yaşındaki bir kız çocuğuna ait beden hiç bozulmamıştı. Bunun üzerine başlatılan araştırmalar, benzer birçok bedenin bulunmasını sağladı. Tüm bu bulgular, bir zamanlar İnka İmparatorluğu tarafından yapılan bir kurban törenine işaret ediyordu. Bilim insanları, törenin korkunç ayrıntılarını gün yüzüne çıkardı.

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  • Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü korkunç İnka kurban töreni: Ölmeden önce uyuşturuluyorlardı

    Çocukların ritüel olarak kurban edilmesini içeren capacocha töreni (veya capac hucha), İnka İmparatorluğu'nun önemli bir parçasıydı.
  • Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü korkunç İnka kurban töreni: Ölmeden önce uyuşturuluyorlardı

    Tarihi belgelere göre; capacocha töreni, bir imparatorun ölümü, bir prensin doğması, savaşta büyük bir zafer kazanılması veya İnka takvimindeki önemli olayları kutlamak için yapılırdı.
  • Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü korkunç İnka kurban töreni: Ölmeden önce uyuşturuluyorlardı

    Ayrıca kuraklıkları, depremleri, volkanik patlamaları ve salgın hastalıkları durdurmak veya önlemek için de yapılıyordu.

    4 ile 16 yaş arasında seçilen kız çocukları, bu tören için yeteri kadar güzel ve kusursuz olmalıydı.
  • Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü korkunç İnka kurban töreni: Ölmeden önce uyuşturuluyorlardı

    Kadın adaylar, güzelliklerinin yanı sıra bekaretleri için de seçiliyor ve rahipler tarafından kurban edilecekleri güne kadar özel yerlerde tutuluyordu.

    Seçilen kız çocukları anca aylarca yolculuk yapılarak ulaşılacak yerdeki kurban yerine götürülüyor ve boyu 5 kilometreyi aşan bir dağın tepesine çıkartılıyordu.
  • Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü korkunç İnka kurban töreni: Ölmeden önce uyuşturuluyorlardı

    Çocukların nasıl öldürüldüğü konusunda kesin bir kanıt yok ancak keşfedilen mumyalarda herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Bundan yola çıkarak bilim insanları çocukların; diri diri gömüldüğünü, boğulduğunu ve aşırı soğuktan öldüğünü belirtiyor.
  • Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü korkunç İnka kurban töreni: Ölmeden önce uyuşturuluyorlardı

    Bu zamana kadar bulunan İnka mumyaları üzerinden yapılan araştırmalar, çocukların öldürülmeden önce uyuşturulduğunu ortaya çıkardı.

     
  • Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü korkunç İnka kurban töreni: Ölmeden önce uyuşturuluyorlardı

    Araştırmalar bunun iki sebepten dolayı olabileceğine işaret ediyor. İlk sebep: böyle uyuşturucu maddelerin doğaüstü güçlerle temasa geçmeyi kolaylaştırdığına inanmaları. 
  • Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü korkunç İnka kurban töreni: Ölmeden önce uyuşturuluyorlardı

    Diğeri ise kurbanlara bu ilaçların onları daha uyumlu hale getirmek ve günlerinin sayılı olduğunu fark ettiklerinde hissedecekleri kaygı ve depresyona yardımcı olmak.
  • Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü korkunç İnka kurban töreni: Ölmeden önce uyuşturuluyorlardı

    Çalışmanın sonuçları, kurbanların hayatlarının son haftalarında koka yapraklarını çiğnediklerini ve ayahuasca isimli bir içecek ile sarhoş olduklarını gösteriyor.

    Kaynak: Science Direct, Big Think, Thoughtco

 

 

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