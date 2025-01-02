Olgun Özdemir, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

'Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir, geçtiğimiz gün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Özdemir'in vefatını, Film Yönetmenleri Derneği duyurdu.

Ertuğrul, Özdemir hakkında, "Sadece bir yönetmen değil, çok sevdiğim bir ağabeydi. Muhabbeti de çok tatlıydı. Hani derler ya, 'yakışmadı' diye. Bir anda oldu ve inanamıyoruz. Ölüm haberini alınca biz de şok olduk" şeklinde konuştu.