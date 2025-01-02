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        Haberler Magazin Olgun Özdemir, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Olgun Özdemir, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybeden senarist ve yönetmen Olgun Özdemir'in cenazesi İzmir'in Buca ilçesinde toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 19:16 Güncelleme: 02.01.2025 - 19:35
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        Son yolculuğuna uğurlandı
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        'Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir, geçtiğimiz gün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Özdemir'in vefatını, Film Yönetmenleri Derneği duyurdu.

        Özdemir'in cenazesi, Kaynaklar Mahallesi'ndeki Kaynaklar Merkez Camisi'ne getirildi. Cenazeye, Özdemir'in ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

        Cenaze namazının ardından Özdemir, Kaynaklar Mezarlığı'na defnedildi. Törene katılan oyuncu Çağlar Ertuğrul, Özdemir'in ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

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        Ertuğrul, Özdemir hakkında, "Sadece bir yönetmen değil, çok sevdiğim bir ağabeydi. Muhabbeti de çok tatlıydı. Hani derler ya, 'yakışmadı' diye. Bir anda oldu ve inanamıyoruz. Ölüm haberini alınca biz de şok olduk" şeklinde konuştu.

        Ertuğrul, sosyal medya hesabından da üzüntüsünü dile getirerek, "Derler ya, 'hiç yakışmadı' diye... Anlatacağın çok hikâye vardı. Güzel anılar için teşekkürler, rahat uyu," ifadelerini kullandı.

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