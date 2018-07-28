Olimpia - Deportivo Santani rakamlar

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında Olimpia ile Deportivo Santani, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. 4 puanlı Olimpia 3. sırada bulunuyor, Deportivo Santani 1 puana sahip ve 12. sırada. Olimpia, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Deportivo Santani son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 562 kodlu maçı oynayanlar; Olimpia galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportivo Santani galibiyet oranı 0.00.

Olimpia son hafta oynanan Nacional Asuncion maçında 4-2 kazandı.

Deportivo Santani ise Cerro Porteno karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Deportivo Santani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Deportivo Santani, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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