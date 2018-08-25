Oliveirense - Cova Piedade maç önü

Oliveirense ve Cova Piedade, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Oliveirense 1 puanla 14. sırada, Cova Piedade 3 puanla 11. sırada bulunuyor. Oliveirense son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Cova Piedade, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 666. İddaa'da Oliveirense kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Cova Piedade kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Oliveirense son haftadaki Varzim müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Cova Piedade ise Nacional Madeira maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Oliveirense, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Cova Piedade ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cova Piedade, 1 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ