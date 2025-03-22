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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Olten Filarmoni'den İzmir'de unutulmaz müzik akşamı

        Olten Filarmoni'den İzmir'de unutulmaz müzik akşamı

        Şef Cem Mansur'un yönettiği Olten Filarmoni Orkestrası Fransız flüt sanatçısı Julien Beaudiment'in solist olarak sahne aldığı konserde İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 22.03.2025 - 09:39
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        İzmir'de unutulmaz müzik akşamı
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        Olten Filarmoni Orkestrası, 19 Mart'ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sezonun altıncı konserinde müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin açılışı, Beethoven’ın Egmont Üvertür ile yapılırken, konserin ilerleyen bölümlerinde Wolfgang Amadeus Mozart’ın Flüt Konçertosu No. 2 Re Majör eserine yer verildi. Dünyaca ünlü Fransız flüt sanatçısı Julien Beaudiment, bu eserde solist olarak sahne aldı. Cem Mansur’un usta yönetimi ve Julien Beaudiment’in zarif flüt tekniğiyle birleşen bu performans, büyük bir beğeniyle karşılandı

        Konserin ikinci yarısında ise Johannes Brahms’ın Senfoni No. 4 Mi Minör, Op. 98 eserini, Olten Filarmoni Orkestrası’nın etkileyici yorumu dinleyicilere büyüleyici bir deneyim sundu.

        Lyon Konservatuarı’ndaki hocalığı yanında dünyada da tanınmış bir flüt hocası olan Julien Beaudiment, konser öncesinde 17 Mart’ta Olten Filarmoni Sanat Okulu'nda düzenlediği ustalık sınıfı ile flüt tutkunlarına eşsiz bir eğitim fırsatı sundu. New York ve Paris gibi prestijli şehirlerde de ustalık sınıfları veren Beaudiment, flütle ilgili teknik bilgiler, yorumlama yetenekleri ve sahne deneyimlerini paylaşarak katılımcılara ilham verdi.

        Cem Mansur
        Cem Mansur

        Olten Filarmoni Orkestrası, 16 Nisan 2025’te sezonunun yedinci konserini verecek. Bu özel konser, Hollandalı şef Jurjen Hempel yönetiminde gerçekleşecek. Dünyada büyük ilgi gören Güney Koreli keman sanatçısı Bomsori Kim, konserin solisti olarak sahne alacak. Bu konserin biletleri bilet.oltensanat.com'da satışa çıktı.

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        #Olten Filarmoni Orkestrası
        #Cem Mansur
        #İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
        #konser
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