Ölü bulundu, yanındaki kadın gözaltında! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Buca ilçesinde, ihbar üzerine bir eve giden polis, Erkan Dönmez´i (45) göğsünden bıçaklanmış halde ölü olarak buldu. Polis, olay anında evde olan Deniz T. (43) isimli kadını, şüpheli olarak gözaltına aldı.

Olay, dün gece Akıncılar Mahallesi 545 Sokak'ta bulunan binadaki dairede meydana geldi. Erkan Dönmez ve Deniz T.'nin bulunduğu evden kavga sesleri gelmesi üzerine, komşular polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, eve girdiğinde Erkan Dönmez'i göğsünden bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dönmez'in cansız bedeni otopsi için ambulansla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polis, olay anında evde alkollü olduğu belirlenen Deniz T. şüpheli olarak gözaltına aldı.

Deniz T. ile Erkan Dönmez'in alkol aldıktan sonra kavga etmeye başladıkları ve bir süre sonra kavga ettikleri ileri sürüldü.

Alkollü olduğu için ifadesi alınamayan Deniz T., emniyette gözaltında bekletilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.