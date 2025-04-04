Yozgat'ta kimliği belirsiz kişiler, ölü büyükbaş hayvanı dereye attı.

İHA'nın haberine göre, Sarıhacılı Mahallesi TOKİ konutları yakınında bulunan dereye kamyonetle iki kişi geldi. Şüpheliler bir süre sonra kamyonetten indirdikleri ölü büyükbaş hayvanı dereye attı.

.png

İhbar üzerine harekete geçen Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ve Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olay yerinde inceleme yaptı.

REKLAM

Yapılan incelemelerin ardından su kaynaklarını kirletme riski taşıyan hayvanın cansız bedeni dere içerisinden çıkarıldı.

Yaşanan çevre skandalıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespiti için ekiplerin çalışması sürüyor.