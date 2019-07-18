Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

Ölüm aylığı kimlere bağlanır? Ölüm aylığı kimlere verilir? Ölüm aylığı neden kesilir?

Sigortalı eşi veya anne-babası vefat eden vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen şartlara uygunluk göstermeleri durumunda ölüm aylığı talep edebiliyor. Ancak bazı durumlarda bu talep SGK tarafından olumsuz yanıtlanıyor veya bağlanan ölüm aylığı kesiliyor. Peki ölüm aylığı kimlere verilir? Ölüm aylığı hangi durumda bağlanmaz? Ölüm aylığı neden kesilir? Tüm detaylar haberimizde...

Ölüm aylığı

Ölüm aylığı ile vefat eden kişi, kamuda da görev alsa özel sektörde de yakınlarına (eşi ve evlenmemiş kız çocukları) hak edilme durumuna göre ölüm aylığı bağlanır. Eşin ölüm aylığı alabilmesi için, sigortalının vefat ettiği tarihte yasal evlilik bağı bulunması gerekiyor.

ÖLÜM AYLIĞI NEDEN KESİLİR?

Babasından maaş alan bekar kızların evlenmeleri durumunda maaşları kesiliyor. Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96'ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMAYACAK HALLER

5510 Sayılı Kanunu'nun 56. maddesinde ölen sigortalının hak sahiplerinin hangi durumlarda gelir ve aylık alamayacağı sıralanmıştır. 56'ncı madde şöyledir;

Ölen sigortalının hak sahiplerinden;

- Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği,

- Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları, hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık ödenmez.

- Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

ÖLÜM AYLIĞININ GERİ ALINMASI

Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.

Ödemelerin nasıl geri alınacağı ilgili Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektrik desteği kimlere veriliyor? İşte Elektrik desteği başvuru şartları!
MERAK EDİLENLERElektrik desteği kimlere veriliyor? İşte Başvuru ...
MTV 2. taksit ödemeleri son gün ne zaman? MTV hesaplama 2019
MERAK EDİLENLERMTV 2. taksit ödemeleri son gün ne zaman?
Turkland Bank (T-Bank) çalışma saatleri 2019! T-Bank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
MERAK EDİLENLERTurkland Bank (T-Bank) çalışma saatleri
Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi 2019
MERAK EDİLENLEREvde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2019 Temmuz zamlı emekli maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLEREmekli maaş farkları ne zaman yatacak?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar? 2019
MERAK EDİLENLER15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri
Bugün bankalar açık mı? 16 Temmuz 2019 bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri
MERAK EDİLENLERBugün bankalar açık mı? 16 Temmuz 2019!
Eşel mobil nedir? Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil etkisi ne demek?
MERAK EDİLENLEREşel mobil nedir?
Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı emekli maaşı tablosu 2019
MERAK EDİLENLEREmekli maaşları ne kadar oldu?
Evde bakım maaşı yatan iller 15 Temmuz 2019! Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X