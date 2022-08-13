Ölümle yaşam arasında bir meslek 0:00 / 0:00

AA

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli bomba uzmanları, patlayıcıları etkisiz hale getirme konusunda aldıkları eğitim doğrultusunda görevini icra ediyor.

Yapacakları olası bir hatanın yaşamlarını riske atacağı bilinciyle hareket eden ve 45 kilogramlık özel kıyafet giyen bomba imha uzmanları, şüpheli paketlere büyük bir dikkatle yaklaşıyor.

Patlayıcıların tespiti için hassas burunlu köpekler ile robotlardan da yararlanan polis, düzenekleri fünyeyle etkisiz hale getiriyor. Şüpheli paketlerden zaman zaman yiyecek, giysi, çanta, oyuncak gibi malzemeler çıksa da bomba imha uzmanları, tedbiri elden bırakmıyor.

Hatay'da 2021'de 30, bu yılın ilk 7 ayında ise 12 olaya müdahale eden ekipler, spor müsabakası, basın açıklaması, kongre, festival ve konser gibi çok sayıda etkinliğin güvenli şekilde düzenlenmesi için de organizasyon alanlarını özenle inceliyor.

EĞİTİMLER TATBİKATLA PEKİŞTİRİLİYOR

Vatandaşların huzur ve güvenliği adına 7 gün 24 saat göreve hazır olan bomba imha uzmanları, eğitimlerini, her türlü ihtimalin düşünüldüğü kapsamlı tatbikatlarla da pekiştiriyor. Anadolu Ajansı ekibinin görüntülediği tatbikatta ekipler, senaryo gereği park halindeki bomba yüklü bir kamyonet ile şüpheli valiz ve kutuya müdahale etti.

"Jammer" olarak adlandırılan sinyal kesicilerle çevrede önlem alan bomba imza uzmanları, özel kıyafetlerini giydikten sonra fünye ve robot yardımıyla düzeneklerin imhasını gerçekleştirdi.

"DEDEKTÖR KÖPEKLERİMİZ BİZLERİN ADETA ELİ AYAĞI"

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde 6 yıldır görev yapan bomba imha uzmanı polis memuru M.Ç, AA muhabirine, gönüllü olarak başladığı mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

M.Ç, her ihbara büyük bir dikkatle yaklaştıklarını belirterek, "İhbarı aldıktan sonra olayı ekibimiz arasında titiz bir şekilde değerlendiririz. Olay yerine gittiğimiz zaman kendimizin ve çevredeki insanların can güvenliğini ön planda tutarak gerekli hazırlıkları yapıyoruz." dedi.

Dedektör köpeklerin çalışmalarına önemli destek sağladığını dile getiren M.Ç, "Dedektör köpeklerimiz bizlerin adeta eli ayağı konumunda. Araçların içine, insan vücuduna, toprak altına her yere her şey gizlenebiliyor. Bunları bulmakta dedektör köpeklerimiz bizlere çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

M.Ç, mesleklerinin hata kabul etmediğini vurgulayarak, "Hayat kurtarmak söz konusu olunca 'bu işte ben de varım' dedim. Bomba uzmanlarının ortak fikri 'ilk hatan son hatandır.' Yaptığımız işte hata yapmamaya özen gösteriyoruz." ifadesini kullandı.