Olumsuz hava koşulları Sicilya'da kaos yarattı! 0:00 / 0:00

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda dün meydana gelen hortumda bir kişi hayatını kaybetti. Hortum sebebiyle evler zarar gördü, sokaklar sular altında kaldı. Yetkililer okulları kapatmak zorunda kaldı.

Ekim sonunda Sicilya'nın bazı bölgelerini sular altında bırakan Akdeniz kasırgasının ardından, son derece şiddetli hava bir ay içinde ikinci kez adaya zarar verdi.

Sivil Savunma Ofisinden yapılan açıklamada, 50'li yaşlarındaki bir adamın, sabahın erken saatlerinde evinden çıkarken hortuma yakalandığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Adada 300’den fazla kişi çalışmada bulunuyor. Birçok ev ve binanın alt katlarını da su bastı ve büyük çapta hasar meydana geldi.

Ağustos ayında Sicilya’da 48.8 dereceyle Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti. Yetkililer, adanın çevresindeki deniz sıcaklıklarının bu sonbaharda alışılmadık derecede sıcak olduğunu ve güçlü fırtına sistemlerini körüklediğini söyledi.