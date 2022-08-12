Can Yücel anıldı 0:00 / 0:00

AA

Türkiye Yazarlar Sendikası ve Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi'nin katkılarıyla "Can Yücel'e Bin Selam" anma etkinliği düzenlendi.

Can Yücel (1926 - 1999)

Etkinliğe UKKSA Başkanı Nevzat Metin, TYS Başkanı Adnan Özyalçıner, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, yazar ve yönetmen Işıl Özgentürk, şairler Namık Kuyumcu ile Tuğrul Keskin, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Can Yücel'in sevenleri katıldı.

Özyalçıner, burada yaptığı konuşmada, Can Yücel'i ölümünün 23'üncü yılında sevgi, saygı ve özlemle andıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından şiirler okundu.