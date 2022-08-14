Mezarı yeniden yapılacak 0:00 / 0:00

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Bergen’in hayranları ölüm yıldönümünde mezarına adeta akın ederken, ‘Bergen’ filminin yapımcısı Orchestra Content de efsane isim için hazırlandığı çok özel iki projenin duyurusunu yaptı.

Bergen’in acı biçimde aramızdan ayrılışının yıldönümü 14 Ağustos’ta, sanatçının ‘Benim İçin Üzülme’ şarkısı Jabbar ve Deeperise’in tarafından cover olarak yeniden düzenlendi.

Şarkının bu versiyonuna hazırlanan klip, Bergen’in anısına ölüm yıldönümünde dinleyiciyle buluştu.

Orchestra Content’in girişimiyle başlatılacak yeni projede; Bergen’in mezarı, plastik sanatlar konusunda uluslararası alanda başarıları olan sanatçı Canan tarafından, Bergen ve temsil ettiği değerler dikkate alınarak tasarlandı.

Bergen’in ölüm yıldönümü olan 14 Ağustos itibariyle sanatçı Canan’ın mezar tasarımı Deniz Duygu Vural’ın sanat yönetmenliğinde uygulanmaya başlanacak. Bergen’in annesinin vasiyeti dikkate alınarak ve ailesi ile yürütülen süreç sonunda oluşacak Bergen’in yeni kabri, çiçekler ve akan sular ile hayatını türlü tutsaklıklarla geçiren tüm kadınları Bergen nezdinde özgürleştirmeyi amaçlıyor.