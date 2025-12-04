EuroLeague’de sezona iyi bir başlangıç yapan ve 13 maçta 8 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko'nun, bu akşam güçlü rakibi Olympiakos’a konuk olması bekleniyordu. Avrupa Ligi’nin son şampiyonu olarak haftaya 8. sırada giren sarı-lacivertlilerde iki önemli eksik bulunuyor: Scottie Wilbekin ve Onuralp Bitim, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekti. Dev mücadeleyi takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın yayın saati ve kanalını araştırıyordu. Son dakika gelişmesiyle maç ile ilgili açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

MAÇ ERTELENDİ Mİ, SON DURUM NEDİR?

Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında oynanması planlanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi.Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina'daki yoğun yağış yüzünden salonda meydana gelen su sızıntılarının sebep olduğu güvenlik endişeleri ve uygunsuz koşullar nedeniyle maçın ertelenmesine karar verildiği aktarıldı.

Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko için hükmen galibiyet bekliyor

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, yoğun yağış nedeniyle ertelenen Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçında sarı-lacivertli takımın hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Giannakopoulos, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uygunsuz salon koşulları sebebiyle rakip takım lehine 20-0 hükmen galibiyet kararı uygulanacak mı merak ediyorum. Yoksa hava koşullarından veya başka şeylerden bahseden belgeler mi düzenleyecekler? Bunlar aşırı hava koşulları değil. Birçok kez yaşandı. Bazı takımlar maçların normal şartlarda oynanması için yatırım yapmadıysa yönetmelik ve kurallar açık. Kararın 20-0 hükmen galibiyet yönünde verileceği konusunda iyimserim. Bekleyip görelim." ifadelerini kullandı.