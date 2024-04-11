UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Adana Demirspor mücadelesine göre 4 değişiklik yaptı.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadelede 4 değişiklik yapan Kartal, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de forma giyen İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Osayi-Samuel ve Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.

Sakatlığı bulunan Djiku ve UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Yunanistan'a gelmezken İrfan Can Eğribayat ve Ferdi Kadıoğlu, kulübede yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal, kalede Livakovic'e şans verirken, savunma dörtlüsü olarak Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Oosterwolde'yi 11'de oynattı.

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Zajc, Krunic, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Tadic orta sahasına şans veren Kartal, forvette de Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Leonardo Bonucci, Michy Batshuayi, Fred, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek de kulübedeki isimler oldu.

CENGİZ ÜNDER KADRODAN ÇIKARILDI Fenerbahçe'de milli futbolcu Cengiz Ünder, belinde yaşadığı sakatlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarıldı. Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder'in yanı sıra Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King de sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakan oyuncular oldu. Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da Yunanistan deplasmanında yer almadı. 5 GENÇ İSİM KADRODA Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos deplasmanında 5 genç oyuncuyu kadroya dahil etti. Sarı-lacivertli ekipte genç kaleci Doğukan Demir, stoper Yusuf Akçiçek, orta saha oyuncuları Zeki Dursun ve Efekan Karayazı ile forvet Çağrı Fedai, kadroda yer alan isimler oldu. REKLAM OLYMPIAKOS'TAN F.BAHÇE YÖNETİMİNE YEMEK Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde Olympiakos Kulübü, sarı-lacivertli yöneticileri yemekte ağırladı. Yunanistan ekibinin ev sahipliğinde düzenlenen dostluk yemeğine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan katıldı. UEFA delegesinin de yer aldığı yemeğin ardından iki kulüp yöneticileri karşılıklı hediye takdiminde bulundu. FERDİ SON 2 DEPLASMANDA YEDEK​​​​​​​