        Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya tepki - Güncel haberler

        Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya tepki

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Netanyahu, 'tarihin vicdanı' tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.08.2025 - 16:12 Güncelleme: 27.08.2025 - 16:21
        Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya tepki
        NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Çelik, soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu'nun, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına bir yenisini eklediğini belirtti.

        Çelik, şunları kaydetti:

        "Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır. Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir.

        1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye'nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir. Netanyahu, 'tarihin vicdanı' tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

