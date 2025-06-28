Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ömer Koç, Bodrum sezonunu açtı - Magazin haberleri

        Ömer Koç, Bodrum sezonunu açtı

        Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, tatil için geldiği Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 28.06.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ömer Koç, Bodrum sezonunu açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ömer Koç, Bodrum Yalıçiftlik açıklarında demirli teknesine İstanbul'dan helikopter ile geldi.

        Koç, helikopter pistinin çıkışında iki arkadaşı ile objektiflere yansıdı.

        Köpeği de yanında olan ve spor giyim tarzıyla dikkat çeken Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kendisini almaya gelen zodyak bot ile teknesine hareket etti.

        REKLAM

        Bot ile tekneye gittiği esnada tekne personeli üzerine su gelmemesi için havluyla önlem aldı.

        Lüks teknesine ulaşan Ömer Koç, buradan mavi tura çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ömer Koç
        #BODRUM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası