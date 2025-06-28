Ömer Koç, Bodrum sezonunu açtı
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, tatil için geldiği Bodrum'da görüntülendi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ömer Koç, Bodrum Yalıçiftlik açıklarında demirli teknesine İstanbul'dan helikopter ile geldi.
Koç, helikopter pistinin çıkışında iki arkadaşı ile objektiflere yansıdı.
Köpeği de yanında olan ve spor giyim tarzıyla dikkat çeken Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kendisini almaya gelen zodyak bot ile teknesine hareket etti.
Bot ile tekneye gittiği esnada tekne personeli üzerine su gelmemesi için havluyla önlem aldı.
Lüks teknesine ulaşan Ömer Koç, buradan mavi tura çıktı.