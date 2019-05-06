Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki makamında ziyaret etti. Sabah saatlerinde yaklaşık bir saat süren ziyarette Koç Holding’in CEO’su Levent Çakıroğlu da yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görüşmenin ardından ziyaretin nezaket amaçlı olduğunu söyledi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR