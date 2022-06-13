Omicron'dan miras kaldı! 0:00 / 0:00

DHA

Covid pandemisinin başından beri, hastalık akciğer ve damar sistemlerinden sonra en çok kulak burun boğaz bölgesini etkiledi. Pandeminin ilk dalgalarında oldukça sık gözlenen koku ve tat alma bozuklukları, son baskın varyant Omicron ile beraber, yerini "ani işitme kayıplarına" bıraktı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Opera Anasanat Dalı´nda Fonetik eğitimleri de veren MSÜ Öğretim Üyesi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, son dönemde özellikle Covid´den sonra meydana gelen ani işitme kayıplarına sıklıkla rastladıklarını kaydederek, tedavisinin de klasik işitme kaybı tedavilerinden çok farklı yapıldığını vurguladı. Covid´e bağlı ani işitme kayıpları en sık orta yaş grubunda görülüyor, hastalığı belli belirsiz geçirenlerde daha çok rastlanıyor. Nadiren kalıcı olan işitme kayıplarının büyük çoğunluğu ise destek tedavilerle düzeliyor.

"SON COVID DALGASINDA ORTAYA ÇIKTI"

Covid´in ilk dönemlerinde daha çok koku ve tat alma bozuklukları ile gelen hastaları gördüklerini anlatan Prof. Dr. Koçak, "Daha sonraki dönemde uyku problemleri, beyin sisi gibi sorunlar öne çıktı. Ama son Covid dalgasında bununla beraber uykuya meyil ve işitme kayıpları görmeye başladık. Enfeksiyonlarda en sık gördüğümüz işitme kaybı orta kulaktaki sıvı birikimi ya da orta kulak enfeksiyonları tarzında olur. Ama özellikle bu son varyantta iç kulakla ilgili ve kulak siniriyle bağlantılı işitme kayıpları dikkatimizi çekiyor. Bazen 30 desibel, bazen 70 desibel, hafiften ileri aşamaya kadar değişen bir işitme kaybı spektrumu var. Yani tipik olarak şöyledir diyemiyoruz" dedi.

"COVID'İ VAR YOK ARASINDA GEÇİRENLERDE DAHA SIK"

İşitme kayıplarının Covid´i geçirme şiddetiyle de çok ilgili görünmediğini kaydeden Prof. Dr. Koçak, şunları söyledi: "Tecrübelerimiz, Covid semptomlarını, yani ateş, halsizlik gibi, daha hafif geçirenlerde, nöral problemleri daha çok gördüğümüz yönünde. Yani hastalığı var yok arası geçirenlerde bu tarz işitme ya da beyin sisi gibi problemler daha belirgin ortaya çıktı. Erken dönemde başvuran hastalar aldıkları tedavilere kısa zamanda iyileştiler. Geç döneminde başvurduklarında bile yeni nesil tedavilerle düzeldiler. Kendi kendine de düzelenler de oldu ama şunu artık bilmeliyiz ki Covid sadece koku tat alma bozukluğu, beyin sisi değil, aynı zamanda işitme kaybı da yapıyor. İşitme kaybının kalıcı olma oranları çok düşük"