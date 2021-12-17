G7 Sağlık Bakanları açıkladı: Dünya için en büyük tehdit 0:00 / 0:00

DHA

Omicron’un oluşturduğu tehdide yönelik iş birliğinin önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Vakalardaki artıştan derin endişe duyan bakanlar, bu gelişmelerin küresel halk sağlığına yönelik mevcut en büyük tehdit olarak görülmesi gerektiği konusunda anlaştılar. Yakın işbirliği yapmak, verileri izlemek ve paylaşmak her zamankinden daha önemli. Bu, hızla gelişen durumu ele almanın yolu olacaktır” ifadelerine yer verildi.

AŞILARA ADİL ERİŞİM VURGUSU

Öte yandan aşılara adil erişimin önemine de vurgu yapılan açıklamada, “Bakanlar arasındaki bilgi alışverişinin ardından, hızla büyüyen Omicron dalgasıyla mücadelede birlikte çalışmanın çok önemli olduğu konusunda anlaştılar. Bakanlar teşhis, genom dizileme, aşılar ve terapötiklere adil erişimin önemini vurguladılar” denildi.