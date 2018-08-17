Omiya - Albirex Niigata maçı heyecanı

Omiya ve Albirex Niigata, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Omiya 44 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Albirex Niigata 29 puanda ve 19. sırada. Omiya son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Albirex Niigata, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 254. İddaa'da Omiya kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Albirex Niigata kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Omiya son hafta oynanan Kawasaki maçında 5-0 yenildi.

Albirex Niigata ise Cerezo Osaka karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Omiya, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Omiya, kendi sahasında 19 gol attı, 14 gol yedi.

Albirex Niigata, dış sahada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Albirex Niigata 21 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

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