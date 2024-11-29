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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'On İkinci Ev' Moda Sahnesi’nde

        'On İkinci Ev' Moda Sahnesi’nde

        Yönetmenliğini Salih Usta'nın üstlendiği, Melek Ceylan ve Mürüvet Esra Yıldırım'ın birlikte sahneye koyduğu 'On İkinci Ev' 16 Aralık'ta İstanbul Moda Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 01:17 Güncelleme: 29.11.2024 - 01:17
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        'On İkinci Ev' Moda Sahnesi'nde
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        Performatif bir alanda gerçekleşen, anlatıcı ve oyuncu Melek Ceylan’ın ülkemizdeki ilk rehberli otobiyografi eğitmeni olan Mürüvet Esra Yıldırım ile birlikte sahneye aktardığı kadın anlatısı “On İkinci Ev”, Moda Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Salih Usta’nın üstlendiği “On İkinci Ev”, 16 Aralık’ta İstanbul Moda Sahnesi’nde sahnelenecek.

        “On İkinci Ev”, ses ve bedenselliğin tamamen oyuncunun varlığından yola çıkarak kurgulandığı bir anlatı olarak dikkat çekiyor. Moda Sahnesi’ndeki “Stüdyo Sahne”, oyunun kıvılcımını yaratan mekânsal alan olarak öne çıkıyor.

        Sesini bulmaya çalışan bir kadının hikâyesi... Evleri, şehirleri, geçmişten sırtlandığı hikayeleri anlatmanın bir yolunu arayan anlatıcı, sessizlikten bir ses, bakıştan bir eylem yaratmaya çalışıyor. Oyuncunun hayatından otobiyografik öğeler kullanılarak yaratılan “On İkinci Ev”, seyirciyle bir diyalog kurma çabası.

        Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Moda Sahnesi
        #On İkinci Ev
        #Melek Ceylan
        #Mürüvet Esra Yıldırım
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