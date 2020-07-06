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On Numara çekiliş sonuçları 6 Temmuz 2020 - Milli Piyango On Numara sonuç sorgula

6 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 935. hafta çekilişi yapılan On Numara'nın 250.479,80 TL büyük ikramiye bu hafta İstanbul ve İzmir'e çıktı. İşte, 6 Temmuz 2020 On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara

On Numara 6 Temmuz sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 935. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye iki kişiye isabet etti ve talihli kişiler 250.479,80 TLikramiye kazandı. İşte, MPİ 6 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 6 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 16, 21, 22, 29, 32, 42, 45, 49, 51, 52, 53, 66, 67, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 80 olarak belirlendi.

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BAKIRKÖY - İZMİR / BERGAMA

10 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:250.479,80 TL
9 bilen kişi sayısı :129Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.589,65 TL
8 bilen kişi sayısı :2.222Kişi başına düşen ikramiye tutarı:150,65 TL
7 bilen kişi sayısı :21.476Kişi başına düşen ikramiye tutarı:22,20 TL
6 bilen kişi sayısı :122.781Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,05 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

220.441

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

2,90 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 29 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2 - 7 - 10 - 19 - 21 - 28 - 29 - 33 - 37 - 39 - 45 - 46 - 48 - 52 - 58 - 62 - 66 - 70 - 71 - 72 - 75 - 79 olarak belirlendi.

HABERTÜRK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA

10 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:506.812,55 TL
9 bilen kişi sayısı :118Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.864,10 TL
8 bilen kişi sayısı :2.071Kişi başına düşen ikramiye tutarı:163,15 TL
7 bilen kişi sayısı :19.949Kişi başına düşen ikramiye tutarı:24,20 TL
6 bilen kişi sayısı :120.215Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,20 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :

187.040

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,45 TL

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