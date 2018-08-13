On Numara sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından yapılacak çekilişe çevrildi. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta 10 bilen iki talihli, On Numara büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bursa ve Adana'ya giden iki büyük ikramiye sonrası, şans oyunlarını takip edenler, On Numara sonuçlarına kilitlendi. Peki; On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ceveabı...

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından Ankara Balgat'taki MPİ ofisindeki çekiliş sonrası belli olacak. Gözlerin çevrildiği çekiliş, saat 21.15'te MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 6 AĞUSTOS: 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 17 - 19 - 23 - 24 - 27 - 36 - 40 - 45 - 47 - 53 - 55 - 62 - 68 - 72 - 75

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılan On Numara çekilişi, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre, Adana Karataş ve Bursa Osmangazi'den 2 talihli 10 bilerek kişi başı 157 bin 108 lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 157.108,85 TL 9 bilen kişi sayısı : 111 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.887,55 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.203 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 95,50 TL 7 bilen kişi sayısı : 23.689 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,85 TL 6 bilen kişi sayısı : 122.652 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 162.527 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ