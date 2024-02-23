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        Haberler Müzik On parmağında on marifet Erdem Yener’den yeni şarkısı, ‘Dört Duvar’

        On parmağında on marifet Erdem Yener'den yeni şarkısı, 'Dört duvar'

        Hem oyunculuk hem de müzik alanında kendini ispatlamış ve birçok önemli işe imza atmış olan Erdem Yener, kariyerinin başından beri sanatın farklı dallarında gösterdiği başarı ile öne çıkıyor. Birçok kişinin 'Güldür Güldür'den tanıdığı Erdem Yener, yeni şarkısı 'Dört Duvar'da bu kez güldürmüyor ve nihai yalnızlığı anlatıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:39
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        Bugüne dek şarkılar yazan, albümler çıkarıp konserler veren Erdem Yener, aynı zamanda reklam filmlerinde, ekranda, sinemada yer aldı. Özellikle ‘Güldür Güldür’ ile kendine büyük bir hayran kitlesi yarattı.

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        2013'ten bu yana ekranların en çok izlenen programları arasında yer alan ‘Güldür Güldür’de izleyici karşısına çıkan Erdem Yener, bir komedi oyuncusu olarak da kitlelerin sevgilisi haline geldi.

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        Erdem Yener, son şarkısı ‘Dört Duvar’ ile müzikseverlerle buluşuyor. Yener’in kendi müzik şirketi Pop Rock Mahsulleri Ofisi’nden (PRMO Müzik) çıkan teklinin prodüksiyonu, sözü, müziği ve düzenlemesi yine Erdem Yener’e ait. Erdem Yener bu şarkı için şöyle diyor: ‘Dört Duvar’ nihai yalnızlığı simgeleyen bir tanım. Geçmişe kırgınlığı tarif eden ama hayatı olduğu gibi kabulleniş neticesinde affettiğini anlatan sözlere sahip. Modern ve retro sound’ların harmanıyla düzenlenmiş bir pop-rock şarkısı.

        #Erdem Yener
        #dört duvar

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