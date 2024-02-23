On parmağında on marifet Erdem Yener'den yeni şarkısı, 'Dört duvar'

Erdem Yener, son şarkısı ‘Dört Duvar’ ile müzikseverlerle buluşuyor. Yener’in kendi müzik şirketi Pop Rock Mahsulleri Ofisi’nden (PRMO Müzik) çıkan teklinin prodüksiyonu, sözü, müziği ve düzenlemesi yine Erdem Yener’e ait. Erdem Yener bu şarkı için şöyle diyor: ‘Dört Duvar’ nihai yalnızlığı simgeleyen bir tanım. Geçmişe kırgınlığı tarif eden ama hayatı olduğu gibi kabulleniş neticesinde affettiğini anlatan sözlere sahip. Modern ve retro sound’ların harmanıyla düzenlenmiş bir pop-rock şarkısı.