Onarım faciaları: İnsanların iyi niyetli tamir girişimlerinin kötü dönüşümleri sizi güldürecek!
Nesneler uzun süre dayanmasına rağmen bozulduğunda tamir etmesi zor olabilir. Zor geldiğinde kolayca tamir edecek ya da o nesneyi bir süre daha kullanmayı sağlayacak bazı tamirler yapılabilir. Ancak her nesneyi tamir edilemeyebilir ve bu nesneleri düzeltme girişimleri ise bazen komik sonuçlar doğurabilir. İşte, sizin için internette tamir girişimlerini paylaşan insanların fotoğrafları ve yorumları!
Günlük hayatımızda kullandığımız eşyaların zaman zaman arızalanması kaçınılmaz bir durum. Ancak bazı tamir girişimleri, beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. İyimserlikle başlayan bir tamir macerası, komik dönüşümlere yol açabiliyor. Haberimizde sizin için tamir etmeye çalışan insanların istedikleri sonuca ulaşamadıkları onarım facialarının sonuçlarını derledik. İşte, tamir edilemeyen nesneler ve paylaşanların yorumları!
''Kırılmış tahtayı en iyi başka bir tahta parçası tamir edebilir!''
''Bant kesici bozulunca başka bir bantla tamir ettim, işe yaradığını düşünüyorum.''
''Bu dahiyane çözüme hayran kaldım, elektrik bandının çözemeyeceği hiçbir şey yoktur.''
''Koltuk değneklerinin sadece bacaklar için olduğunu düşünüyorsanız bu fikrinizden vazgeçebilirsiniz.''
''İşte, düzeldi!''
''Benzin deposunun kapağı kırıldığı için yerine koyacak bir nesneye ihtiyacım vardı, şimdilik CD güzelce kapatıyor.''
''Lastik mi patladı? Sorun değil, 4 minik tekerlek 1 lastiğe eşit olabilir.''
''Kırık camı şemsiyeyle onarmak kimin aklına geldi?''
''Kocamdan tamir etmesini istemiştim, anlaşılan o ki tamir etme anlayışı daha çok bozmakmış.''
''Bisikletimin direksiyonu bozuldu, musluk koyarak gereğini yaptım.''
''Motora araba koltuğu modifiye etmek... Böylesini daha önce hiç görmemiştim.''
''Bence hortum bile çıksa bu tamirden sonra direk asla (!) devrilmez.''
''Fan motorunuz mu bozuldu? Paniğe gerek yok, küçük vantilatör sorunumuzu çözecek!''
''İş yerimde sürekli duvardan düştüğü için bu şekilde tamir etmeye karar verdiler.''
''Bence eskisinden daha iyi duruyor, sahte olduğu hiç belli olmuyor.''
''Ofisin duvarında bir delik vardı, deliği tüm duvarı kirleterek tamir etmişler.''
''Bahçedeki metal plakaya bastım ve aşağıya düştü. Ev sahibime söylediğimde sağdaki gibi tamir etti.''