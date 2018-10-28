İstanbul Küçükçekmece'de, D-100 Karayolu Edirne istikametinde yan yolda bulunan bir akaryakıt istasyonunda dün gece saat 22.30 sıralarında faciadan dönüldü. İddiaya göre seyir halinde giden 24 AAF 286 plakalı cipin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle baygınlık geçirdi. Cip bir akaryakıt istasyonuna doğru yöneldi. Bu sırada cipin içinde bir kadın ile iki çocuğun olduğu öğrenildi.

İSTASYONDAKİ GÖREVLİYE ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre kontrolden çıkan cip önce akaryakıt istasyonunun girişinde iki araca çarptı. Daha sonra istasyon görevlisine ve yakıt alan üçüncü bir araca çarparak durdu. Kazada istasyon çalışanı ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İstasyon görevlileri ve vatandaşlar bir yandan cipin altında kalan çalışana yardım ederken bir yandan da aracın içinde kendinden geçen sürücü ile beraberindeki ailenin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ismi öğrenilemeyen ve ağır yaralanan istasyon çalışanına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çalışanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONUNDA

İstasyon görevlileri cipin içinde kaza sırasında şoka giren kadın ve çocukları araçtan çıkararak sakinleştirdi. Sağlık görevlileri de cipin sürücüsünü ayakta tedavi etti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek önlem aldı. İstasyon çalışanları herhangi bir olumsuzluğa karşı yakıt alımını olayın hemen ardından durdurdu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası da yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri istasyon çalışanlarının da bilgisine başvurduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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