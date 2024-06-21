Önce denizde sonra parti
Aslı Bekiroğlu yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Bekiroğlu, denizden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte plaj içindeki partiye katılarak eğlenmeye devam etti
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Bekiroğlu yaz sezonunu Çeşme'de açtı.
Kız arkadaşlarıyla gün boyu plaj içerisinde zaman geçirip yemek yiyen Aslı Bekiroğlu, daha sonra şezlonguna geçerek güneşlendi.
İlerleyen saatlerde plajda bulunan bir dükkandan mayo alan Aslı Bekiroğlu, arkadaşlarıyla denize girerek eğlendi.
Denizde oldukça neşeli olan Aslı Bekiroğlu bir ara arkadaşları denizde şakalaşarak zaman geçirdi. Bekiroğlu, arkadaşlarıyla birlikte plaj içindeki partiye katılarak eğlenmeye devam etti.