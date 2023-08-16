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        Başakşehir'de önce drift ardından makas attı! 29 bin lira ceza yazıldı

        İstanbul'da bir trafik magandası daha drift ve makas atarken görüntülendi. Abart egzoz ve cam film kullandığı da belirlenen sürücüye toplamda 29 bin lira ceza yazıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:39
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        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
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        Başakşehir'de önce drift atan bir sürücü daha sonra D-100 Karayolu üzerinde makas attı. Sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

        DHA'da yer alan habere göre görüntülerin ardından şüpheliyi tespit eden polis ekipleri, sürücü E.O.’ya 29 bin 857 lira ceza yazdı.

        Ziyagökalp Mahallesi’nde drift atan bir sürücü daha sonra Bakırköy istikametine doğru seyir halindeyken, D-100 karayolu üzerinde makas atmaya başladı. Makas atarak ilerleyen sürücü, trafikteki diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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        Yapılan çalışmalarda sürücünün E.O. olduğu belirlendi. Ekipler gözaltına aldıkları E.O.’ya drift yapmak maddesinden 20 bin 342 lira, makas atmak maddesinden 4 bin 64 lira, abart egzoz maddesinden 4 bin 64, yakın takip maddesinden 436, cam filmi maddesinden 951 lira olmak üzere toplam 29 bin 857 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem yapıldı.

        #haberler
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