Konya’da alkollü olduğu öğrenilen sürücü, kırmızı ışık ihlalinin ardından polis aracına çarptı. Kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı. İHA'nın haberine göre kaza merkez Selçuklu ilçesi Adalhan Kavşağında meydana geldi.

Alkollü olduğu öğrenilen Y.O. (18) idaresindeki 26 TZ 608 plakalı otomobille kavşaktan kırmızı ışık ihlali yaparak geçmek istediği sırada Deniz S. idaresindeki 42 A 7642 plakalı polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın ardından ekip otosunda bulunan polis memuru Deniz S. ile Sami Ü. ve otomobil sürücüsü Y.O. yaralandı. Polis ekiplerinin durumu merkeze bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya neden olan sürücü Y. O.’nun 88 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza sonrası hasar gören araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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