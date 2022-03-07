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Önder Karaveli değişiklikten vazgeçti, Beşiktaş golü yedi!

Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşılaştığı mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında Welinton sakatlanırken, Önder Karaveli, Necip'i oyuna almak istedi ancak son anda değişiklikten vazgeçti. Bu kararın ardından siyah-beyazlı ekip, 10 kişiyle rakibinden ikinci golü yedi.

Önder Karaveli değişiklikten vazgeçti, Beşiktaş golü yedi!

Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında Brezilyalı savunmacı Welinton sakatlandı ve oyun alanının kenarına geldi.

Karşılaşmaya devam edemeyecek olan Welinton'un yerine Necip Uysal'ı oyuna sokmak için yanına çağıran Teknik Direktör Önder Karaveli, ardından bu değişiklikten vazgeçerken, sakatlanan Welinton da yedek kulübesine geldi.

Karaveli'nin değişiklikten vazgeçmesiyle oyun yeniden başlarken 45+4. dakikadaki bu pozisyon konuk ekibin attığı golle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekip, savunmasından 1 kişinin eksildiği ve sahada 10 kişi kaldığı bu pozisyonda kalesinde golü görürken, ardından Hakem Erkan Özdamar ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

Takımlar kenara gelirken Rachid Ghezzal, yedek kulübesine bakarak duruma tepki gösterdi. Teknik Direktör Önder Karaveli, ikinci yarının yarının başında ise Welinton'un yerine Necip Uysal'ı oyuna dahil etti.

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