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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önder Öztarhan'ın nispet gecesi!

İş insanı Önder Öztarhan, eski aşkı Aslı Enver'in Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmeye hazırlandığı iddiasının ardından esmer bir güzelle objektiflere yansıdı

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  • Önder Öztarhan'ın nispet gecesi! Aslı Enver... - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Aslı Enver ile geçtiğimiz aylarda ilişkisine nokta koyan iş insanı Önder Öztarhan, Bebek'teki bir mekanda esmer bir kadınla görüntülendi.

    Gazetecileri fark eden Öztarhan, birlikte görüntü vermemek için kız arkadaşını mekandan önden göndererek, hedef şaşırtmaya çalıştı.
  • Önder Öztarhan'ın nispet gecesi! Aslı Enver... - Magazin haberleri

    NİSPET GECESİ!

    Yemek yediği esmer güzelden 30 dakika sonra oradan ayrılan Önder Öztarhan, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak, gözlerden kayboldu.

    İş insanının, Aslı Enver'in Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açtığının konuşulması üzerine esmer bir güzelle yemeğe çıkması ise, "Önder'in nispet gecesi!" olarak yorumlandı.
  • Önder Öztarhan'ın nispet gecesi! Aslı Enver... - Magazin haberleri

    YENİ AŞK!

    Ünlü oyuncunun, Öztarhan ile ayrılığının ardından iş insanı Berkin Gökbudak ile yeni bir birlikteliğe yelken açtığı ileri sürülmüştü. Çiftin, yakın zamanda nikah masasına oturmayı planladığı da konuşuluyordu.
  • Önder Öztarhan'ın nispet gecesi! Aslı Enver... - Magazin haberleri

    "BİRBİRİMİZE ZAMAN AYIRAMADIK" DEMİŞTİ

    Öte yandan Önder Öztarhan ile ilişkisini noktalayan Aslı Enver, ayrılık sonrası açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu, Öztarhan'la birbirlerine zaman ayıramadıkları için ilişkilerini sonlandırma kararı aldıklarını ifade etmişti.
  • Önder Öztarhan'ın nispet gecesi! Aslı Enver... - Magazin haberleri

    BİRLİKTELİKLERİNİ SOSYAL MEDYAYA TAŞIMIŞLARDI

    Enver, ilişkisinin doğrulanmasının ardından birlikteliğini sosyal medyaya taşımıştı. Aslı Enver, Instagram'dan sevgilisiyle takipleşmeye başlamıştı. Önder Öztarhan da yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylemişti.
  • Önder Öztarhan'ın nispet gecesi! Aslı Enver... - Magazin haberleri

    "HER ŞEY İLK GÖRÜŞTE OLDU"

    Öztarhan, daha önce yaptığı açıklamada, "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu." ifadelerine yer vermişti.
  • Önder Öztarhan'ın nispet gecesi! Aslı Enver... - Magazin haberleri

    AİLEYE GİRMİŞTİ

    Enver, geçtiğimiz aylarda iş insanı sevgilisi Önder Öztarhan ile birlikte Ortaköy'deki bir mekanda yemek yemişti. Çifte, Öztarhan'ın annesi de katılmıştı.

    Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, ilişkisi hakkında, "Her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor." şeklinde konuşmuştu.
  • Önder Öztarhan'ın nispet gecesi! Aslı Enver... - Magazin haberleri

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